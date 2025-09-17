Два спортивні об’єкти Дніпра скоро з’являться на платформі для продажу.

ПриватБанк повідомив про плани виставити на продаж два спортивні об’єкти в Дніпрі наприкінці вересня. Серед них – стадіон Дніпро-Арена та футбольна тренувальна база міста.

У банку наголосили, що цей крок є частиною відкритої політики щодо зменшення обсягів нерухомого майна, яке раніше опинилося на балансі банку як забезпечення за кредитами до націоналізації. Продаж відбудеться через платформу Prozorro.Продажі у рамках затвердженої стратегії управління проблемними активами.

До слова, Ігор Коломойський, неофіційний власник Дніпра, раніше був акціонером ПриватБанку.

