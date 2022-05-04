"Сьогодні знов був обстріляний парк Горького, та за компанію "дісталося" стадіону Динамо. Як відомо, російські війська б’ють "тільки по військових об’єктах", тож тепер ми знаємо, чим насправді були дитячі атракціони та футбольне поле. "Дякую" визволителям.

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Одна з точок прильоту прямо на доріжку, якою я сьогодні зранку бігав. Завтра доведеться перестрибувати", – написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook начальник слідчого управління Головного управляння Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

На фото, які до свого посту долучив автор, видно, що зазнала руйнувань одна з трибун, пошкоджено газон та бігові доріжки.

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