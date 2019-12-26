Стадіон Чорноморець знову намагаються продати

Одеський стадіон Чорноморець вчергове виставили на продаж на початку 2020 року.

Аукціон з продажу нежитлових будівель центрального одеського стадіону Чорноморець відбудеться у січні 2020 року, повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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"Остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року. Стадіон Чорноморець дозволяє розмістити на трибунах понад 34 тисячі осіб. Значна частина трибун захищена від опадів", – зазначається на сайті ФГВФО.

Додамо, що початкова вартість стадіону оцінюється у 733,25 млн гривень. Загальна площа приміщень складає понад 80 тисяч квадратних метрів. До слова, арену виставили на продаж через велику кількість боргів у нинішнього власника – Імексбанку.

Зазначимо, що Фонд гарантування робив вже 6 спроб продати стадіон, однак усі вони виявилися невдалими – на стадіон, що розташований у центрі Одеси, не знайшлося покупців.

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