Стадіон Чорноморець придбала компанія зі США, заснована у 2016 році

Футбольна арена одеського клубу отримала нових власників.

Стадіон футбольного клубу Чорноморець придбала компанія Allrise Capital Inc, повідомляє видання Думская.

Чорноморець ризикує втратити стадіон – споруду продають за мізер, щоб перетворити в казино

Це невелике приватне підприємство, засноване у 2016 році. Базується у місті Ірвайн, штат Каліфорнія. Компанія займається наданням фінансових послуг, у ній працює до 10 співробітників. Генеральний директор Allrise Capital Inc – Руслан Зінуров, виконавчий директор – Михайло Трубчик.

Нагадаємо, на торгах, які відбулися 22 травня, спортивну споруду було продано за 139 млн 895 тис гривень. Вперше стадіон спробували продати у травні минулого року за 1 млрд 139 млн грн, але за весь цей час не знайшлося жодного охочого придбати майновий комплекс – лише 17-я спроба виявилася вдалою. Як наслідок, об'єкт продали на 946 млн 895 тисяч менше від початкової ціни.

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