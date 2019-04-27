Стадіон Атлетіко став місцем зйомки порнофільму – тут пройде фінал Ліги чемпіонів

Домашня арена мадридського Атлетіко Ванда Метрополітано була використана для зйомки фільму для дорослих.

Продюсер Ігнасіо Альєнде, більш відомий як Торбе, використав домашній стадіон Атлетіко Ванда Метрополітано для зйомки фільму для дорослих, повідомляє Mundo Deportivo. Фільм був знятий на паркінгу домівки "матрацників".

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Торбе раніше був замішаний у контроверсійних випадках. Його пов'язували зі зйомками дитячого порно, сутенерством та відмиванням грошей, що навіть зачепило голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Нагадаємо, Ванда Метрополітано прийме фінал Ліги чемпіонів 2017/18. Матч відбудеться 1 червня о 22:00 за київським часом.

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