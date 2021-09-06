США і Канада розписали нічию в другому турі кваліфікації на Мундіаль. Читайте звіт про поєдинок і дивіться відео голів у цій новині на Футбол 24.

Відбір ЧС-2022, 2-й тур

США – Канада – 1:1

Голи: Ааронсон, 55 – Ларін, 62

Північноамериканське дербі збірних розпочалось досить активно, але вболівальникам довелось чекати на голи аж до другого тайму.

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Саме по перерві Ааронсон відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши простріл Робінсона з лівого флангу. США вийшли вперед, а тому Канада помчала відігруватись. Вдалось їй це зробити за 7 хвилин. Девіс на швидкості прорвався лівим флангом, а Ларін вразив ворота – це було повторення голу американців.

Більше команди не забивали, а тому рефері зафіксував бойові 1:1. Канада і США після двох турів мають по два залікові бали і розташувались на третій-четвертій сходинках.

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