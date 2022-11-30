"США, США!": Байден відреагував на перемогу над Іраном і вихід Америки у плей-офф ЧС-2022 – вірусне відео
Президент США Джо Байден привітав національну команду з важливою перемогою над Іраном і кваліфікацією у 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі.
На момент завершення принципового поєдинку 80-річний Джо Байден перебував з візитом у Мічигані. Одразу після фінального свистка, який зафіксував тріумф американців, президент США привітав усіх присутніх з перемогою команди Грега Бехалтера. Для цього він перервав спілкування з гостями і спеціально повернувся на сцену, адже буквально за кілька миттєвостей до того завершив промову.
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"США – Іран, 1:0, гра закінчена! CША, США! Велика гра. Коли я розмовляв з тренером і гравцями, то сказав їм: "Ви можете це зробити". І вони це зробили. Бог любить їх. Я подумав, що ви захочете це почути", – заявив Джо Байден.
У 1/8 фіналу чемпіонату світу суперником американців стане збірна Нідерландів. Поєдинок відбудеться 3 грудня, початок – о 17:00 за київським часом.
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