На момент завершення принципового поєдинку 80-річний Джо Байден перебував з візитом у Мічигані. Одразу після фінального свистка, який зафіксував тріумф американців, президент США привітав усіх присутніх з перемогою команди Грега Бехалтера. Для цього він перервав спілкування з гостями і спеціально повернувся на сцену, адже буквально за кілька миттєвостей до того завершив промову.

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"США – Іран, 1:0, гра закінчена! CША, США! Велика гра. Коли я розмовляв з тренером і гравцями, то сказав їм: "Ви можете це зробити". І вони це зробили. Бог любить їх. Я подумав, що ви захочете це почути", – заявив Джо Байден.

У 1/8 фіналу чемпіонату світу суперником американців стане збірна Нідерландів. Поєдинок відбудеться 3 грудня, початок – о 17:00 за київським часом.

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Big wins mean big announcements. Way to go, @USMNT. pic.twitter.com/tLXLYwN6pY — President Biden (@POTUS) November 30, 2022