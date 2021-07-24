Американські атлети не змогли завоювати жодної медалі у перший день Олімпійських ігор.

У перший повноцінний день олімпійських змагань у Токіо розіграли 11 комплектів нагород. Спорстмени збірної США не завоювали жодної медалі, повідомляє USA Today.

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Востаннє такі негативні результати американські атлети показали 49 років тому на Олімпіаді у Мюнхені-1972. Цьогоріч представники США у стрільбі з лука сенсаційно програли індонезійцям. Ще одна зірка збірної – важкоатлетка Журдан Делакруз – провалила всі спроби підняти штангу, тому залишилась без результату.

Нагадаємо, збірна США очолила список віртуальної медальної таблиці Олімпійських ігор у Токіо. Їй прогнозують 96 медалей на цьогорічній Олімпіаді – 40 золотих, 27 срібних та 29 бронзових.

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