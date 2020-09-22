Марсель знайшов компромат на бразильця за мотивами скандального матчу у 3 турі Ліги 1, інформує El Partidazo.

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Представники "біло-блакитних" готові надати фотоматеріали, за якими можна зафіксувати образи Неймара на адресу оборонця Хірокі Сакая. Зірка ПСЖ обізвав гравця збірної Японії "ср*ним китайцем". Цікаво, що Неймар скаржився на прояви расизму у цьому ж матчі. Бразилець запевняв, що центрбек Марселя Альваро Гонсалес назвав його "мавпячим лайном".

Нагадаємо, за мотивами скандального поєдинку Неймар отримав двоматчеву дискваліфікацію, яку вже встиг відбути.

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