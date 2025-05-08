"Гірники" не зуміли захистити титул чемпіона України у поточному сезоні, втративши всі шанси на перемогу в УПЛ. Нещодавно була інформація, що Шахтар може замінити Маріно Пушіча влітку.

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Як повідомляє журналіст Ягіз Санбуджоглу, Даріо Срна відвідав Туреччину. У Стамбулі спортивний директор Шахтаря зустрівся з Ардою Тураном. Раніше ЗМІ стверджували, що з турецьким тренером представники "гірників" зустрічалися у березні в Лондоні. Тоді Турану запропонували очолити клуб.

Нагадаємо, що Арда Туран відомий своїми виступами за Барселону та Атлетіко. У 2023 році він розпочав тренерську кар'єру, очоливши Еюпспор, зумівши з клубом вийти з Першої ліги Туреччини до Суперліги. Тураном також цікавляться турецькі команди.

До слова, Шахтар наразі перебуває на третьому місці у таблиці УПЛ з 57 балами.

Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, İstanbul'a geldi ve Arda Turan ile görüştü. https://t.co/hu0Xa810Bd — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 8, 2025

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