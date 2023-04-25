"Сьогодні я зустрівся з радником керівника Офісу президента України Михайлом Подоляком і подарував йому футболку "гірників" із символічним номером на честь 32-ї річниці Незалежності України.

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Михайло Подоляк та команда Офісу Президента роблять величезний внесок у справу боротьби України з агресором у цій війні. Усі їхні дії спрямовані на захист інтересів держави та всіх українців. Впевнений, що спільними зусиллями ми наблизимо перемогу України та українського народу", – написав Срна під спільною світлиною.

Нагадаємо, Шахтар постійно проводить різноманітні акції на підтримку українців, які постраждали від війни.

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