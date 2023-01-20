"Це був простий процес, який розпочався місяць-два тому. Можу сказати, що з боку Челсі все було правильно. Вони не контактували з гравцем без нашого дозволу, все було збудовано на повазі. Вони показали, наскільки хочуть Мудрика, прибувши в суботу на наші тренувальні збори в Анталії, щоби закрити угоду. З ними було приємно працювати.

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Не можу говорити про Арсенал. У мене була лише одна дружня зустріч з Олександром Зінченком за кавою, ми говорили про Мудрика. Але все просто: вони мали заплатити ті гроші, які хотів наш президент. Всі інші тут були для того, щоб допомогти у переговорах та зробити кожного щасливим. Челсі побачить, що вони отримали відмінну людину та гравця", – поділився Срна в коментарі The Guardian.

Нагадаємо, що цієї зими Мудрик нарешті перебрався до Челсі за божевільних 70+30 млн євро. Серед конкурентів був Арсенал, який так і не погодився на умови Шахтаря.

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