"Мені дуже подобається, як ми розпочали збори. Дуже подобається, що зробили так, що деякі футболісти йдуть в оренду, декого постараємося продати, декого купимо.

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Ми хочемо збудувати найсильніший Шахтар, хочемо піднімати рівень українського футболу. Тому що він дуже впав. Ми сьогодні перебуваємо у дуже тяжкій ситуації. Не можемо допустити, щоб футбольні фанати України в майбутньому не чули гімну Ліги чемпіонів.

Тому намагаємося зробити все, щоб кожен уболівальник, кожен військовий, який сьогодні робить все для захисту нашої країни, були щасливі, коли грає Шахтар. Щоб Шахтар грав у свій красивий, атакувальний футбол.

Які цілі та амбіції Шахтаря на другу частину сезону? Думаю, ви знаєте відповідь на це запитання. Пройти якнайдалі у Лізі Європи, заробляти очки для українського футболу. Виграти чемпіонство, яке дасть нам Лігу чемпіонів, та виграти Кубок України", – сказав Срна у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, але має 2 матчі у запасі. У Кубку України "гірники" дійшли вже до півфіналу, а у Лізі Європи на них очікує дуель з Марселем в 1/16 фіналу турніру.

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