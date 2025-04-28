"Перший тайм був хорошим, була хороша гра, а потім – спад, серйозний спад. Тому Шахтар заслужив виграти перший тайм, а другий – Динамо. Вітаю їх з нічиєю, це було заслужено. У першому таймі була наша гра, забили два м'ячі. Другий тайм – взагалі не наша гра.

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Можливо десь вдався взнаки матч з Поліссям у Кубку України, в якому команда зіграла 120 хвилин у важкій грі, але дербі завжди має залишатися дербі. Сили на дербі завжди повинні залишатися.

Динамо цього року заслужило виграти чемпіонство. Я не можу вітати їх заздалегідь, але коли кияни стануть чемпіонами – я їх привітаю. Вони заслужили, вони проводять увесь сезон без жодної поразки, одні з найкращих у Європі за цим показником. Це потрібно поважати. А ми маємо зробити висновки та рухатися далі.

Щодо таких результатів Шахтаря... Це в нас почалося вже з другого туру – такі перепади та невдачі. Будемо аналізувати, вже аналізуємо. Наступного сезону Шахтар повинен бути сильним. Кожен із нас має брати на себе відповідальність – я перший, а також тренер та футболісти. Нам ще потрібно зіграти декілька ігор чемпіонату, спробувати виграти Кубок України та робити висновки", – сказав Срна у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, за 4 тури до фінішу Шахтар поступається Динамо 10-ма очками і йде у турнірній таблиці УПЛ третім.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм