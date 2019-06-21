Срна заявив, що Шахтар не матиме проблем з Динамо в наступному сезоні

Новоспечений помічник головного тренера "гірників" Луїша Каштру вражає впевненістю.

"Я вже давав інтерв'ю десь півроку тому, і футбольні люди, думаю, мене зрозуміли, коли сказав, що хочу побачити дербі, де буде червона картка. І я не мав на увазі бійку.

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Після цього відразу вийшло гарне дербі! Було дві червоні, а Шахтар виграв. Ось це емоції, іноді їх не вистачає на полі у матчах між Шахтарем і Динамо. І вболівальникам нудно, і нам нудно. Якщо 0:0 без червоних карток, то взагалі можна і вдома залишитися. Дербі завжди має приносити великі емоції, а це відразу підвищує якість футболу.

Звичайно, дивився всі матчі Шахтаря з Динамо. Це молода команда, яка росте. Є кілька дуже хороших футболістів. Я бачу, що ми з ними впораємося, як завжди", – цитує екс-капітана "гірників" офіційний сайт Шахтаря.

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