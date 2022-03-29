"Бачити синьо-жовті прапори та футболки з закликами до миру – це, звісно, добре. Вдячні за такі жести, вони багато значать, але українським гравцям необхідна практична допомога. Ми просимо у найбільших європейських федерацій – особливо АПЛ та Серії А – відкрити трансферне вікно, щоб гравці з України могли піти в оренду та грати у футбол.

"Уявляєте, щоб чемпіони Англії покинули свій дім через війну?" – Срна вражений українцями і буде з Шахтарем до кінця

Це не просто прохання через незначні труднощі. Цих людей зачепила війна, і навіть якщо дозволити виступати одному гравцю на клуб, це б все одно зробило велику різницю. Така система може дозволити виступати 20-40-60 футболістам з України – якомога далі від війни.

Якби все було навпаки, і в Англію би вдерлась іноземна армія, я знаю, що УАФ за 2 хвилини погодилась б відкрити трансферне вікно. Є гравці з мого клубу й усієї України, які готові грати, але їх зупинила війна.

Вивішувати синьо-жовті прапори на ваших стадіонах – недостатньо. Нашим людям необхідна справжня допомога, і я мушу критикувати ті федерації, які роблять недостатньо", – цитує Срну Mirror.

Росія напала на Україну: Абрамович завіз лист Зеленського кремлю та уникає нових санкцій, історія втечі легіонера (LIVE)