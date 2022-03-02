"Коли я почув першу сирену, то автоматично повернувся на 25-30 років у минуле, до війни на Балканах. Нас було близько 50 людей у ​​готелі: усі бразильці з сім'ями, італійський тренерський штаб Де Дзербі, та троє хорватів. Окрім посольств Ізраїлю та Португалії, нам ніхто нічого конкретного не пропонував. Гравці були у розпачі та не знали, що робити.

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Я зателефонував пану Чеферіну і плакав по телефону. Мені було складно бачити футболістів та їхні сім'ї, безпорадних та плачучих. Те, що він зробив для нас, було його найбільшою перемогою. Він велика людина та найбільший посол футболу. Завдяки цьому італійці вже вдома", – розповів Срна у коментарі Marca.

Додамо, що до Румунії вирушили легіонери Динамо та Шахтаря разом з їхніми родинами після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України.

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