Срна: Я в житті не очікував, що Луческу стане тренером Динамо

"Що стосується нашої зустрічі з Мірчею Луческу: я в житті не очікував, що він буде тренером Динамо, але це його професіональне рішення. Потрібно дивитися на наш шлях.
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У нас є наш стиль. З таким футболом ми багато чого досягнемо. Хочу подякувати вболівальникам, які підтримували нас біля телевізорів і будуть підтримувати нас і далі. Ми на вірному шляху", – цитує Срну офіційний сайт "гірників".
Нагадаємо, румунський фахівець очолював Шахтар у 2004-2016 роках, а перед стартом нинішнього сезону працевлаштувався у Динамо.
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