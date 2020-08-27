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Срна: Я в житті не очікував, що Луческу стане тренером Динамо

06:30 - Читать на русском
Срна: Я в житті не очікував, що Луческу стане тренером Динамо
Мірча Луческу та Даріо Срна / Фото ФК Шахтар

Тренер Шахтаря Даріо Срна розповів про зустріч зі своїм колишнім наставником Мірчею Луческу під час Суперкубку України (1:3).

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Що стосується нашої зустрічі з Мірчею Луческу: я в житті не очікував, що він буде тренером Динамо, але це його професіональне рішення. Потрібно дивитися на наш шлях.

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У нас є наш стиль. З таким футболом ми багато чого досягнемо. Хочу подякувати вболівальникам, які підтримували нас біля телевізорів і будуть підтримувати нас і далі. Ми на вірному шляху", – цитує Срну офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, румунський фахівець очолював Шахтар у 2004-2016 роках, а перед стартом нинішнього сезону працевлаштувався у Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Суперкубок України Шахтар - Динамо Мірча Мірча Луческу Даріо Даріо Срна
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