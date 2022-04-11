"Я поспілкувався з людьми з уряду Хорватії, прем'єром, віце-прем'єром, міністром. Сказав директору, щоб відправляли всю академію до Хорватії – приймемо. Допомогли і Динамо Загреб, і Хайдук Спліт. У них (юних гравців, – прим.) все добре, там більше 85 дітей, 10-15 мам, декілька тренерів, яким вже за 60 років.

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Тренуються чотири рази на тиждень, грають товариські ігри. Я був на одній із них – грають красиво. Діти – це наше майбутнє. Я сьогодні українець, а весь світ – Україна. Упевнений, що війна пройде і все буде гаразд, треба в це вірити. Ми будемо сильними.

Дякую їм за все, що вони роблять, я пишаюся, що жив і житиму в Україні. Пишаюся, що познайомився з людьми, які зараз герої, своїм президентом, уболівальниками Шахтаря, людьми, які працюють із гуманітарною допомогою, військовими, людьми, які поряд із президентом, вони всі сьогодні герої. Дякую їм", – сказав Срна у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Шахтар вже розпочав благодійне турне на підтримку України. У першому матчі "гірники" у Греції мінімально поступились місцевому Олімпіакосу (0:1).

Шахтар програв Олімпіакосу у першому матчі благодійного турне – унікальний склад, патріотична акція і підтримка України