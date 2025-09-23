– На початку цього сезону з вашого боку було вже два випади в бік арбітрів. Ви натякали на те, що вас якось не так судять.

– Минулого року теж були деякі неправильні рішення в матчах Шахтаря, але ми їх не обговорювали з простої причини: ми займали третє місце. І навіть соромно було про це говорити, коли ти перебуваєш на третьому місці.

Срна пояснив, чому Шахтар відпустив Судакова та Кевіна: "Це футболіст, який коштуватиме великі гроші"

Але ми розуміємо, що наш результат не має бути пов’язаним з роботою суддів. Нашу якість гри не потрібно обговорювати й порівнювати з суддівськими помилками. Гра з Металістом 1925 показала, що ми грали дуже погано.

– Це чесно.

– Дуже чесно. Чесність і справедливість – ми за це й боремося. Ми не повинні були вигравати ту гру. Але якщо дивитися на рішення судді – він зарахував гол, який взагалі лівий.

Я не хочу, щоб наші вболівальники думали, що це алібі. Ні, ми самі незадоволені тим, як ми грали останню гру. Навіть футболісти знають, що з такою грою й таким підходом чемпіонами не будемо. Все, що ми мали сказати після гри, Містер сказав, я сказав – ідемо далі, в нас усе попереду.

Гра з Карпатами, остання хвилина. Поштовх Коноплі – VAR навіть не реагує. Для мене це дуже дивно. Перед цим інтерв’ю я спілкувався з трьома арбітрами, які судять Лігу чемпіонів, яких я знаю. Звісно, не казатиму імена й прізвища. Я скидав їм відео гри з Карпатами та відео гри з Металістом 1925.

Це чисті та серйозні помилки суддів. Те, що VAR не втрутився в епізоді з голом Карпат, і гол, який забили зараз – це, я вважаю, дуже серйозні та грубі помилки. І тут у мене одне питання: хто нам поверне 4 очки?

– Ніхто.

– Тоді треба щось робити. Вже 5 турів постійно скандали. Я не буду говорити від імені інших, ми захищаємо свій клуб, своїх футболістів, свого тренера. Мені дуже шкода президента, вболівальників і команду Оболоні. У мене враження, що гру Шахтаря з Металістом 1925 судив той же арбітр, який судив матч Оболонь – Динамо. Не знаю, як він так швидко приїхав з Києва в Житомир.

Ми мовчати не будемо, бо вважаємо, що це помилки, які можуть вирішити долю чемпіонату. Я просто не розумію: тобі 3 людини з VAR-кімнати говорять, що це офсайд, а ти ухвалюєш протилежне рішення – це самогубство. Ми вважаємо, що це не випадково.

– Можна конкретніше, чому не випадково? Просто що каже Монзуль:"Всі люди помиляються".

– Так, помилки будуть, але я вважаю, що сьогодні з технологією VAR ти не можеш помилитися. Щоб VAR не переглянув ситуацію з Коноплею – це смішно. VAR мав втрутитися і сказати: "Пане Балакін, там є спірна ситуація – подивися". Навіть не втрутився.

Цей арбітр судив гру Оболонь – Динамо – той самий, який був на VAR на грі Карпати – Шахтар. Тому щось не збігається, і ми мовчати не будемо. Незадоволені ні тренер, ні команда, ні президент, ні директор Палкін суддівством у матчах Шахтаря, – сказав Срна в інтерв'ю Футбол 360.

Шахтар видряпав перемогу над Зорею та наздогнав Динамо – Ізакі Сілва забив дебютний гол, Мейрелліш віддав перший асист