Срна: Вирішив перейти в Шахтар, щоб допомогти сім'ї з кредитом

Екс-гравець донецького Шахтаря, а нині асистент головного тренера команди, Даріо Срна розповів про роль батька у своєму житті.

"Хайдук запросив, коли мені було 15-16 років. Спочатку у мене були проблеми, тому що мій батько з Боснії. У той час деякі люди не любили боснійців, тому я не грав. Було складно, але я можу програти битву, але не війну.

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У 21-річному віці я отримав пропозицію від Шахтаря. Я вирішив його прийняти, тому що моя сім’я взяла кредит і я хотів допомогти з цим. Приїхав до Донецька, думаючи, що проведу там 2-3 роки. Але президент сказав, що збирається зробити відмінну команду на великому стадіоні. Відповів йому: "Добре, подивимось".

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Пишаюся своїм батьком. Коли йому було зовсім погано, – це було перед Євро-2016, – я запитав його, чи хоче він, щоб я залишився. Він тоді вже майже не міг говорити, але подивився на мене і сказав: "Даріо, зберися і вирушай до Франції". Після матчу з Туреччиною я дізнався про його смерть. Це було нелегко, але я знав, що він пишався мною, адже я зіграв за нього, за сім’ю та за Хорватію", – цитує Срну видання Sportsport.ba.

Нагадаємо, 37-річний хорват виступав за Шахтар з 2003 по 2018 роки. Згодом, він рік провів у Серії А у складі Кальярі, а з літа працює у тренерському штабі наставника "гірників" Луїша Каштру.

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