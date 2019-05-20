Срна: В музеї Шахтаря буде ще не один європейський трофей

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна пригадав тріумф донецького клубу в Кубку УЄФА 10-річної давності.

"20 травня – великий день в історії українського клубу Шахтар Донецьк! 10 років тому ми виграли Кубок УЄФА.

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Події того матчу в Стамбулі досі стоять перед очима. Це були незабутні моменти для мене, для команди і для мільйонів уболівальників. Завжди буду переживати почуття гордості і щастя від виконаної роботи і від результату.

Вітаю всіх уболівальників, Президента, тренерів і команду. Шахтар – великий клуб, клуб чемпіонів і я впевнений, у музеї команди буде ще не один європейський трофей", – написав Срна на своїй сторінці в Інстаграмі.

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