"У нас був чемпіонат, який був сильнішим за німецький і французький. Якщо зараз дивитися назад, то розумієш, яким був наш чемпіонат. Шахтар, Динамо, Металіст, Дніпро, Чорноморець, Зоря, Металург...

Срна назвав період, коли Шахтар був найсильнішим

Було дуже важко поїхати кудись і сказати, що сьогодні ми переможемо. Дуже серйозний був чемпіонат, і шкода, що більше його немає. Шкода, що ми більше не в своєму місті, не на своєму стадіоні", – сказав Срна в інтерв'ю клубному телеканалу.

Нагадаємо, Даріо виступав за донецький клуб з 2003 по 2018 роки. Після завершення ігрової кар'єри хорват був призначений на посаду директора з футболу в Шахтарі.

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