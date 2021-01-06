"Спершу не шукав квартиру, тому що всі думали, що завтра закінчиться, післязавтра закінчиться (війна на Донбасі – прим.). Проходять три місяці, а нічого не завершується. У Києві я багато не ходжу, це не моє місто. Донецьк – моє місто. У Києві з дружиною в ресторан можна, але улюбленого місця там немає.

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Львів? Прекрасний стадіон, чудове місто, гарні люди. Але були там проблеми, тому що мало людей ходили на наші матчі в УПЛ. На єврокубках, звичайно, більше, і ми завжди будемо вдячні Львову, Харкову та всім, хто нас підтримував. Харків ближчий до Донецька, там більше наших людей, набагато більше, ніж у Львові. На УПЛ було 5-7-10 тисяч", – сказав Срна в інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

Зауважимо, "гірники" змінили місце проведення домашніх поєдинків з Харкова на Київ ще в середині минулого сезону. Основною причиною такого рішення стала відсутність вболівальників через пандемію коронавірусу.

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