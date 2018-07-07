Срна: Свого часу Хорватія зробила послугу Росії, час повертати борг

Екс-гравець збірної Хорватії Даріо Срна поділився думками про майбутній матч 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія.

"Звичайно буду вболівати за збірну Хорватію. Свого часу наша команда зробила велику послугу Росії, час повертати борг ( йдеться про 2008 рік, коли хорвати обіграли англійців та допомогли російській збірній вийти на чемпіонат Європи – прим. Футбол 24).

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Гадаю, настав час повертати борг. Прийшов час, коли удача повинна посміхнутися збірної Хорватії. Ми багато зробили для цього.

Збірна Хорватії має перевагу перед Росією. У нас багато висококласних, досвідчених гравців, які виступають за великі клуби. Об'єктивно Хорватія сильніше, але і Росія заслуговує на велику повагу.

Команда вийшла з групи, обіграла збірну Іспанії - це вже серйозне досягнення. Думаю, нас чекає дуже складний матч. Не сумніваюся, що буде шалений тиск трибун. Тим цікавіше гра і почесніше буде перемога", – розповів Срна Ukraina.ru.

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Нагадаємо, чвертьфінальний поєдинок між збірними Росії та Хорватії відбудеться сьогодні, 7 липня. Початок матчу о 21 годині за київським часом.