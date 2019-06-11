Срна стане вільним агентом, – Ді Марціо

Захисник Кальярі Даріо Срна покине команду вже цього літа.

Даріо Срна не залишиться в Кальярі, повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

Ахметов: Срну ніхто не бив по обличчю, він знав, що Шахтар не буде продовжувати з ним контракт

37-річний футболіст покине італійську команду вільним агентом. Керівництво Кальярі прийняло остаточне рішення не продовжувати контракт з хорватом. Таким чином, 30 червня Срна офіційно стане вільним агентом.

В рамках Серії А екс-гравець збірної Хорватії та донецького Шахтаря провів 26 матчів, на його рахунку три результативних паси. Раніше повідомлялось, що Срна схиляється до повернення у Хайдук – клуб, у якому розпочинав свою професіональну кар'єру.

Нагадаємо, Срна захищав кольори Шахтаря з 2003 по 2018 рік та 9 разів ставав чемпіоном України, а також виграв Кубок УЄФА 2008/09. У 2017-му хорват став фігурантом допінгового скандалу та отримав тривалу дискваліфікацію.

Срна: Рішення Шахтаря не пропонувати мені новий контракт стало наче ударом в обличчя