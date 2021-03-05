Нещодавно ТаТоТаке повідомляло, що бразильський українець та португальський наставник конфліктували у перерві другого матчу проти Маккабі Тель-Авів. Каштру нібито був незадоволений грою Марлоса, а той різко відповів тренеру.

Марлос конфліктував із Каштру в перерві матчу-відповіді проти Маккабі Тель-Авів, – ЗМІ

Даріо Срна в ефірі Youtube-програми "Денисов Time" цю інформацію спростував: "Хочу, щоб таких "конфліктів" було побільше. Багато дезінформації щодо цього. Марлос – неконфліктна людина, Каштру – теж. Мені теж не подобалося, коли мене замінювали упродовж матчів. Я відповідаю, що ніякого скандалу не було".

У тому матчі Шахтар здолав ізраїльський колектив, а на стадії 1/8 фіналу зіграє з Ромою – командою екс-наставника "гірників" Паулу Фонсеки. Зустрічі заплановані на 11 та 18 березня.

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