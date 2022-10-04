"Війна застала мене у 1991 році в Хорватії, у 2014-му – в Донецьку, а зараз – у всій Україні. Я пишаюся цією командою. Для мене вони – герої. 24 лютого була катастрофа. Ми були з командою в Києві. Але ми все організували, особливо стосовно іноземних гравців. Хтось виїхав з України машиною, хтось – потягом.

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У 2014 році нам довелося покинути Донецьк, наш дім, наш стадіон, наше спортивне місто. У нас є вболівальники по всьому світу. Ми переїхали до Києва, а коли адаптувалися, почалася інша війна. Важко пояснити наше життя відтоді до сьогодні.

Ми – команда без адреси, і це найболючіше. Ми грали у Львові, в Одесі, у Харкові, зараз проводимо матчі Ліги Чемпіонів у Варшаві. Мені дзвонить донька, а я їй кажу, що сьогодні я в Києві, завтра – в Лондоні. Буває, що я прокидаюся і не знаю, де я", – поділився Срна у коментарі Marca.

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