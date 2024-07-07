"У першому таймі Хайдук виглядав набагато сильніше фізично та був агресивнішим, але це був хороший товариський матч. Ми готуємося лише десятий день. Я радий, що ми зіграли проти Хайдука, бажаю їм удачі. Їхнє найбільше підсилення — це Гаттузо. Тепер потрібно підтримувати тренера. Вони не можуть постійно змінювати тренерів. Якщо було витрачено стільки зусиль, часу та грошей, щоб запросити Гаттузо, то його потрібно підтримувати.

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Два дні тому я був на вечері з Дженнаро, і він хоче запросити двох вінгерів. Чесно кажучи, він просив допомоги у нас і нашої скаутської служби. Неважливо, хто і що думає, я завжди готовий допомогти Хайдуку.

Чи є в Шахтарі гравці, які можуть бути доступні Хайдуку? Так, є. Ми говорили про одного бразильця, але потрібно почекати і подивитися, чи буде у нього шанс перейти в Хайдук. Зараз він травмований, він наш третій вінгер. Треба подивитися, хто прийде, а хто піде", – цитує Срну Slobodna Dalmacija.

Нагадаємо, це був другий товариський матч "гірників" на зборах у Словенії. Наступний поєдинок підопічні Маріно Пушіча зіграють 17 липня проти Бешикташу.

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