Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна висловив свою думку щодо суддівства в матчі 2-го туру УПЛ проти Карпат (3:3).

У своїх Інстаграм-сторіс він іронічно відзначив "високий рівень суддівства" та опублікував відео з падінням Юхима Коноплі, додавши англійською: "нічого не змінилося, та сама історія".

Інцидент із Коноплею стався під час боротьби з Педрозою, після чого львів’яни продовжили атаку й Ігор Краснопір зрівняв рахунок. Пізніше Срна показав ще одне відео – падіння Мар’яна Шведа поблизу штрафного майданчика Карпат, підписавши його словом "Продовжуємо".

Очевидно, що спортивний директор не залишився задоволеним діями арбітрів у цій зустрічі.

