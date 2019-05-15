Срна розглядає варіанти зі зміною клубу

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна цього літа може покинути Кальярі.

У хорватського футболіста влітку поточного року закінчується контракт, а перемовини про його продовження йдуть не надто швидко, повідомляє Corriere dello Sport.

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Сам Срна незадоволений малою кількістью ігрового часу в останні місяці та розглядає варіанти з продовженням кар'єри у інших клубах, які вже виявили зацікавленість у послугах хорвата.

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Нагадаємо, Даріо Срна перейшов у Кальярі влітку минулого року з Шахтаря. У цьому сезоні в активі захисника 26 матчів за італійський клуб в усіх турнірах та 3 асисти.