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Срна: Раніше міг випити вина разом з Пятовим і Тайсоном

13:15 1047 Читать на русском
Срна: Раніше міг випити вина разом з Пятовим і Тайсоном
Даріо Срна / фото: Шахтар

Асистент тренера Шахтаря Даріо Срна розповів про перехід на тренерську роботу після завершення кар'єри гравця.

"Мені хотілося самому грати у футбол, але довелося змиритися з тим, що потрібно спілкуватися по-іншому. Андрій Пятов, Тайсон – футболісти, з якими я грав. Раніше ми могли випити з ними вина разом, посваритися, помиритися.

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А зараз інша ситуація. Будемо пити вино разом тільки в тому випадку, якщо будемо святкувати завоювання чемпіонства.

Всі помиляються, всі люди, життя футболіста складне, тому іноді потрібно розслаблятися, головне, підібрати відповідний час", – сказав Срна в ефірі програми "Світське життя".

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Теги
Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Даріо Срна Даріо Срна
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