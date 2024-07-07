"Два дні тому я вечеряв із Дженнаро Гаттузо. Йому потрібні два нападники. Щиро кажучи, він нас теж питав. Була ще наша скаутська служба. Не має значення, що хтось думає, я завжди готовий допомогти Хайдуку.

Шахтар – Хайдук – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні без двох крайніх нападників, які мають значення, ви не є небезпечними. Я не вдаюся у політику та ідеї тренера Хайдука, бажаю йому та кожному тренеру Хайдука всього найкращого, щоб вони стали чемпіонами, але ми (вболівальники, – прим.) не можемо поставити себе в таке становище, щоб щороку розповідати ту саму історію й в результаті виходило одне і те ж. Нам усім уже стало нудно. Виграти Кубок – це добре, але Хайдуку доведеться досягти набагато серйозніших цілей, а саме – виграти чемпіонат.

Ми говорили про бразильця, але треба почекати і подивитися, чи матиме він можливість перейти до Хайдука. Зараз він травмований, він наш третій нападник... Треба подивитися, хто ще прийде у Шахтар, а хто піде. А щодо Хайдука – я завжди в розпорядженні Хайдука, у мене серце Хайдука", – цитує Срну 24sata.

Нагадаємо, минулого сезону номінально третім форвардом "гірників" був Егіналду, однак він нині не травмований і напередодні зіграв у спарингу проти Хайдука (1:1).

Шахтар не зміг дотиснути Хайдук у другому товариському матчі – "гірники" вперше зіграли в новій формі