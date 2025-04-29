– У складі не було Юхима Коноплі, він зараз не грає в останніх матчах. Скажіть, яка його доля? Він буде у Шахтарі, чи буде він підписувати контракт? Чи ведуться з ним перемовини?

– У нього ще є контракт, тому він – гравець Шахтаря.

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Поки у нього є контракт – він гравець Шахтаря, – сказав Срна для Профутбол Digital.

Контракт Юхима Коноплі з донецьким клубом діє до 30 вересня 2026 року. У цьому сезоні 25-річний українець провів за команду 20 поєдинків та записав до свого активу 2 асисти.

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