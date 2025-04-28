– Багато говорилося, що матч з Динамо може бути останнім Класичним для Судакова, але він не вийшов на поле через травму. Прокоментуйте, будь ласка, інформацію про Ювентус.

– Не буду коментувати, оскільки цим займається генеральний директор Сергій Палкін.

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Але пропозиція, наскільки я розумію, є. Президент буде ухвалювати рішення, – сказав Срна для Профутбол Digital.

Додамо, що чинний контракт Судакова з "гірниками" розрахований до кінця 2028 року, а ціна за Tranfermarkt складає 32 млн євро.

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