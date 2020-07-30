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Срна пригадав, як відмовився переходити в Мілан перед трансфером у Шахтар

21:55 - Читать на русском
Срна пригадав, як відмовився переходити в Мілан перед трансфером у Шахтар
Даріо Срна / фото: Шахтар

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна розповів, що Мілан намагався купити його у Хайдука в 1998 році.

"Була пропозиція Хайдуку від Мілана. Я особисто розмовляв з Франко Барезі. Вони прилітали до Хорватії. Але я вирішив разом з сім'єю і разом з агентом, що мені поки рано. Я не шкодую про це рішення. Мене багато разів запитували: "Що б ти змінив у своєму житті?". Я відповідаю: "Нічого, тому що не можу вже нічого змінити".

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У грудні 2002 року Шахтар почав цікавитися мною. Спочатку я не хотів йти в Шахтар. Не буду нічого приховувати – я дивився по-іншому на всю цю ситуацію. По-перше, я перейшов, бо Хайдуку потрібні були гроші. Але з футбольної точки зору я не хотів переходити. Тому що я не вважав, що в той момент це був крок вперед. Я в 21 рік був правим півзахисником збірної Хорватії, зіграв 7-8 ігор за основну збірну, тому я очікував, що перейду в якийсь інший клуб. Але вийшов Шахтар.

Я погодився, бо бачив, що підписали Бернда Шустера, підписали Вукіча, Лалатовіч вже був там. Бачив, що будується хороша команда. Я думав зіграти там рік-два і поїхати в Європу. А вийшло так, що на 17 років залишився в Шахтарі", – розповів Срна у проекті "Правила життя" для додатку Shakhtar Club.

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Шахтар Шахтар Мілан Мілан Італія Даріо Даріо Срна Хайдук Хайдук
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