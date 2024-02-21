Срна пояснив, як продаж Мудрика допоміг Шахтарю підсилити команду
Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна розповів, як продажі Михайла Мудрика та Анатолія Трубіна допомогли "гірникам" оформити коштовні зимові трансфери.
"Трансфер Марлона Гомеса за 12 млн євро? Ми також продаємо, наприклад, Мудрика в Челсі (70 млн євро + ще 30 у вигляді можливих бонусів, в січні 2023 року), або Трубіна в Бенфіку (11 млн євро, в серпні 2023-го), що дозволяє нам купувати. Ми не кидаємо слів на вітер. Коли ми говоримо, що хочемо побудувати найкращий Шахтар в історії, ми це робимо. Коли ми продаємо Мудрика, ми реінвестуємо і будемо це продовжувати.
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Чи складно було переконати новачків? Чесно кажучи, питань про війну дуже мало. Подивіться на Кевіна і Марлона Гомеса, які щойно перейшли: вони навіть не говорили зі мною про це. Вони хочуть приєднатися до Шахтаря лише тому, що знають нашу репутацію і те, що це хороше місце для бразильців. Їм потрібен цей крок, щоб перейти до топ-клубу, як Фернандінью, Фред, Вілліан і Дуглас Коста до них.
Ми все ще залишаємося трампліном. Шахтар все ще гідно представляє себе в Лізі чемпіонів, і це щось на кшталт дива для нас, тому що ми втратили чотирнадцять гравців. Але ми працюємо над тим, щоб підтримувати рівень чемпіонату, і я також думаю про інші українські клуби. Всі власники хочуть продовжувати інвестувати, і між нами існує велика солідарність", – поділився Срна в інтерв'ю L`Equipe.
Нагадаємо, що Шахтар витратив цієї зими майже 30 млн євро, більшу частину з яких пішли на трансфери Кевіна (15 млн) та Марлона Гомеса (12 млн).
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