"Трансфер Марлона Гомеса за 12 млн євро? Ми також продаємо, наприклад, Мудрика в Челсі (70 млн євро + ще 30 у вигляді можливих бонусів, в січні 2023 року), або Трубіна в Бенфіку (11 млн євро, в серпні 2023-го), що дозволяє нам купувати. Ми не кидаємо слів на вітер. Коли ми говоримо, що хочемо побудувати найкращий Шахтар в історії, ми це робимо. Коли ми продаємо Мудрика, ми реінвестуємо і будемо це продовжувати.

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Чи складно було переконати новачків? Чесно кажучи, питань про війну дуже мало. Подивіться на Кевіна і Марлона Гомеса, які щойно перейшли: вони навіть не говорили зі мною про це. Вони хочуть приєднатися до Шахтаря лише тому, що знають нашу репутацію і те, що це хороше місце для бразильців. Їм потрібен цей крок, щоб перейти до топ-клубу, як Фернандінью, Фред, Вілліан і Дуглас Коста до них.

Ми все ще залишаємося трампліном. Шахтар все ще гідно представляє себе в Лізі чемпіонів, і це щось на кшталт дива для нас, тому що ми втратили чотирнадцять гравців. Але ми працюємо над тим, щоб підтримувати рівень чемпіонату, і я також думаю про інші українські клуби. Всі власники хочуть продовжувати інвестувати, і між нами існує велика солідарність", – поділився Срна в інтерв'ю L`Equipe.

Нагадаємо, що Шахтар витратив цієї зими майже 30 млн євро, більшу частину з яких пішли на трансфери Кевіна (15 млн) та Марлона Гомеса (12 млн).

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