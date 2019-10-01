Срна пояснив провал трансферу Тайсона в Мілан

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна розповів, чому лідер "гірників" Тайсон не зміг перебратись в Серію А влітку.

"Чому не відбувся перехід Тайсона? Не знаю, такі питання вирішує президент. В контракті все чітко вказано, тому перехід залежить від запропонованої суми.

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Тайсон зараз добре проявляє себе в Шахтарі, він є прикладом для всіх", – цитує Срну gianlucadimarzio.

Нагадаємо, влітку Мілан був близький до придбання Тайсона, але не хотів платити за бразильця 30 млн євро, які вимагав Шахтар.

В поточному сезоні УПЛ Тайсон провів 7 матчів, в яких відзначився трьома голами та 6-ма асистами.

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