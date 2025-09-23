Спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна розповів, чому клуб продав півзахисника Георгія Судакова та вінгера Кевіна під час літнього трансферного вікна.

– Якби Шахтар грав в Лізі чемпіонів чи Лізі Європи – з високою ймовірністю Кевін та Судаков не пішли б і залишилися в команді. Тому що ми через Лігу чемпіонів могли б значно підвищити їхню вартість. Проте грати в Лізі конференцій та чемпіонаті України – я вважаю, що ми маємо впоратися без Судакова та Кевіна.

Шахтар втратив найрезультативнішого лідера на кілька місяців через травму

– Тобто фактор того, що Ліги чемпіонів немає, дуже вплинув?

– Звичайно. Скільки грошей в Лізі чемпіонів отримуєш, скільки в Лізі Європи, але грати в Лізі конференцій... Дуже багато грошей втратили цього року. Крім того, я вважаю, що Судаков вже був на піку в Шахтарі, тут був його максимум.

– Тобто він вище не піднявся б?

– У Шахтарі – важко. З огляду на те, що немає Ліги Європи, Ліги чемпіонів – думаю, що важко. У Бенфіці він зростатиме, впевнений на 100 відсотків.

– І він емоційно, мені здається, вже почав гаснути.

– Так. Проте це футболіст, який, я впевнений, коштуватиме великі гроші. Йому потрібне було свіже повітря, – сказав Срна для Футбол 360.

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна Георгій Судаков перебрався до португальської Бенфіки, а бразильський вінгер Кевін перейшов до англійського Фулхема.

Шахтар видряпав перемогу над Зорею та наздогнав Динамо – Ізакі Сілва забив дебютний гол, Мейрелліш віддав перший асист