Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна прокоментував відхід Марлоса з клубу та пояснив, чому гравець так і не попрощався з командою.

"Марлос зробив дуже багато для Шахтаря, у футболці якого він провів майже 300 матчів і допоміг виграти багато важливих трофеїв. Це великий гравець в історії Шахтаря, і клуб йому дуже вдячний. На жаль, Марлос ухвалив рішення залишити Шахтар, про що сказав ще кілька місяців тому, і ми поважаємо його рішення.

Шахтар вирушив у відпустку – Де Дзербі виголосив промову, а прощання з Марлосом вийшло неповноцінним

Я розмовляв з Марлосом, і він сказав, що йому дуже важко емоційно й складно уявити, що тепер він буде далеко від команди. Він збирався попрощатися з командою, проте останньої миті просто не зміг приїхати та вибачився. Тому з його боку не було ігнорування – це просто людські емоції, які можна зрозуміти", – поділився Срна у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Зазначимо, що Марлос сьогодні офіційно покинув розташування "гірників", проте був відсутній на церемонії прощання, яку влаштував клуб.

Шахтар оформив камбек в Олександрії – вирішальний гол Мораєса, моторошна травма Рибалки