Срна потрапив у символічну збірну виконавців штрафних – Пеле, Марадона та інші зірки в компанії легенди Шахтаря

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна під час ігрової кар'єри дуже вправно виконував стандарти.

Арабський портал Sport360 склав символічну збірну з найкращих виконавців штрафних ударів в світі. До команди потрапили лише ті гравці, які вже завершили професіональну кар'єру.

Срна оцінив можливість очолити Шахтар

Голкіпер: Рожеріу Сені

Захисники: Даріо Срна, Роналд Куман, Сініша Міхайловіч, Роберто Карлос

Півзахисники: Девід Бекхем, Жунінью Пернамбукану, Зіко, Роналдінью

Нападники: Пеле, Дієго Марадона.

Нагадаємо, Даріо Срна віддав Шахтарю 15 років у статусі гравця. Після відходу з донецького клубу провів один сезон у складі італійського Кальярі, а влітку 2019 хорват став членом тренерського штабу Луїша Каштру.

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