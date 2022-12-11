"Той, хто хоче підписати Мудрика, повинен заплатити великі гроші. Інакше наш президент його не продасть. Джека Гріліша продали більше ніж за 100 мільйонів, а рівень Мудрика не нижчий", – цитує Срну інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Marca.

Артета перервав мовчанку щодо трансферу Мудрика – вистачило всього двох слів

Головним претендентом на українця називають Арсенал. Проте "каноніри" сумніваються, чи доцільно витрачати величезні гроші на Михайла, особливо в умовах, коли потрібно шукати заміну травмованому Габріелу Жезусу.

У кампанії 2022/23 наш вінгер провів 18 поєдинків на клубному рівні за Шахтар, у яких встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі