Срна порівняв Мудрика і Гріліша – рекламна кампанія українця триває
Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна вкотре розхвалив Михайла Мудрика, головну зірку "гірників".
"Той, хто хоче підписати Мудрика, повинен заплатити великі гроші. Інакше наш президент його не продасть. Джека Гріліша продали більше ніж за 100 мільйонів, а рівень Мудрика не нижчий", – цитує Срну інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Marca.
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Головним претендентом на українця називають Арсенал. Проте "каноніри" сумніваються, чи доцільно витрачати величезні гроші на Михайла, особливо в умовах, коли потрібно шукати заміну травмованому Габріелу Жезусу.
У кампанії 2022/23 наш вінгер провів 18 поєдинків на клубному рівні за Шахтар, у яких встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами.
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