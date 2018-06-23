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Срна попрощався з Шахтарем

22 червня 19:24 822 Читать на русском
Срна попрощався з Шахтарем
Даріо Срна / фото: ФК Шахтар

Екс-гравець гравець Шахтаря Даріо Срна звернувся зі словами вдячності до своєї колишньої команди.

"Дорогі друзі, я покидаю Шахтар. Мені складно вимовити ці слова, але це так. 15 років я виходив на поле у футболці Шахтаря. Я виходив перемагати, я бився за клуб, за уболівальників, за Донецьк. Це були незабутні і неймовірно щасливі роки в моєму житті.

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Разом з президентом клубу, з уболівальниками, з командою, з тренерами ми пройшли довгий шлях і писали історію Шахтаря. Я пишаюся, що був капітаном великого клубу, для мене це величезна честь і відповідальність. Кожен виграний кубок, кожен трофей надавав нам впевненості і сил йти далі, перемагати. І я впевнений, наступні покоління гравців продовжать прославляти Шахтар, принесуть йому ще багато кубків і титулів. Кожному, хто виступає за Шахтар, потрібно пам'ятати – це великий клуб і грати за нього велика честь.

Хочу сказати величезне спасибі президентові – Рінату Ахметову. Президент, спасибі вам за вашу віру і підтримку. Я вам багато чим зобов'язаний у своєму житті. Спасибі всім моїм тренерам, великому містеру Луческу і амбітному Паулу Фонсеці. Завдяки вам я ріс і розвивався як футболіст. Дякую кожному гравцю, з яким ми виходили на поле і билися за честь і славу Шахтаря! Спасибі всім-всім співробітникам клубу!

Мої заключні слова адресовані нашим уболівальникам. Дорогі друзі, мені завжди буде бракувати вашої любові і підтримки. Я завжди буду пам'ятати гул трибун переповненої Донбас Арени, ту неймовірну атмосферу фантастичного свята, яку ви створювали на кожному нашому домашньому матчі. Спасибі вам, люблю вас! Моє серце належить Шахтарю. До зустрічі!", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

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