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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР - ЛІОН РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС

Срна подивився фінал Кубка Лібертадорес у компанії володаря "Золотого м'яча" та сфотографувався з трофеєм

14:23 776 Читать на русском
Срна подивився фінал Кубка Лібертадорес у компанії володаря "Золотого м'яча" та сфотографувався з трофеєм
Лука Модріч та Даріо Срна / фото із соцмереж

Захисник Кальярі Даріо Срна подивився фінал Кубка Лібертадорес у компанії свого співвітчизника Луки Модріча та капітана Реала Серхіо Рамоса.

Колишній капітан донецького Шахтаря Даріо Срна відвідав Сантьяго Бернабеу, щоб подивитися матч-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес між Рівер Плейтом та Бока Хуніорс.

Рівер Плейт здолав Боку Хуніорс в екстра-таймі та виграв Кубок Лібертадорес

36-річний хорват не втратив нагоди побачитись зі своїм співвітчизником Лукою Модрічем та зробити фото з трофеєм новоспеченого володаря "Золотого м'яча".

Нагадаємо, що напередодні Кальярі, за який виступає Срна, здійснив фантастичний камбек у матчі Серії А проти Роми, а Даріо отримав червону картку.

Кубок Лібертадорес - 2018 • Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

Рівер Плейт - Бока Хуніорс: Неділя 09 грудня 2018

Рівер Плейт
Матч завершено
3 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Бока Хуніорс
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Теги
Італія Лука Модріч Лука Модріч Рівер Плейт - Бока Хуніорс Кальярі Кальярі Золотий м'яч Даріо Срна Даріо Срна
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