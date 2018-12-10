Срна подивився фінал Кубка Лібертадорес у компанії володаря "Золотого м'яча" та сфотографувався з трофеєм

Захисник Кальярі Даріо Срна подивився фінал Кубка Лібертадорес у компанії свого співвітчизника Луки Модріча та капітана Реала Серхіо Рамоса.

Колишній капітан донецького Шахтаря Даріо Срна відвідав Сантьяго Бернабеу, щоб подивитися матч-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес між Рівер Плейтом та Бока Хуніорс.

Рівер Плейт здолав Боку Хуніорс в екстра-таймі та виграв Кубок Лібертадорес

36-річний хорват не втратив нагоди побачитись зі своїм співвітчизником Лукою Модрічем та зробити фото з трофеєм новоспеченого володаря "Золотого м'яча".

Нагадаємо, що напередодні Кальярі, за який виступає Срна, здійснив фантастичний камбек у матчі Серії А проти Роми, а Даріо отримав червону картку.