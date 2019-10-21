Срна поділився очікуваннями від чотирьох матчів Шахтаря проти Динамо за місяць

Легендарний захисник Шахтаря Даріо Срна поділився своїми думками стосовно матчів Ліги чемпіонів проти загребського Динамо, а також двох поєдинків з Динамо київським – у Кубку України та чемпіонаті.

"Очікування від майбутньої зустрічі з Динамо Загреб хороші. Будь-якого суперника, який нам трапиться, потрібно обігрувати і брати очки. Звичайно, приємно, що граємо проти хорватської команди, я полечу додому, а потім вони приїдуть до нас. У мене багато друзів там, буде справжнє дербі.

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Нас чекає дуже цікавий місяць, коли ми чотири рази будемо зустрічатися з Динамо. Але і з київським, і із загребським нам потрібно набирати очки і вигравати. Постараємося досягнути позитивного результату", – розповів Срна в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, що 37-річний хорват з цього літа працює у тренерському штабі керманича "гірників" Луїша Каштру.

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