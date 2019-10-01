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Срна оцінив перспективи Фонсеки в Ромі

13:36 317 Читать на русском
Срна оцінив перспективи Фонсеки в Ромі
Паулу Фонсека та Даріо Срна / Фото ФК Шахтар

Легенда Шахтаря Даріо Срна спрогнозував турнірне становище Роми у Серії А сезону 2019/20.

"Фонсеці потрібен час, два або три місяці, але він чудовий тактик і може досягти успіху в італійському чемпіонаті.

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Рома може завершити сезон у топ-4 Серії А", – цитує 37-річного хорвата Gianluca Di Marzio.

Нагадаємо, влітку Паулу Фонсека покинув крісло наставника Шахтаря та очолив Рому. На його місце призначили португальського фахівця Луїша Каштру.

Після 6-ти турів чемпіонату Італії Рома перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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Італія Шахтар Шахтар Даріо Срна Даріо Срна Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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