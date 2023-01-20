Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна зізнався, що деякі з прихильників Арсенала були розлючені через зрив переходу Михайла Мудрика.

Хорват в інтерв'ю The Guardian розповів, що фанати Арсенала в соцмережах бажали йому смерті, оскільки Шахтар так і не відпустив Мудрика до "канонірів".

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Ті, хто був менш радикально налаштований, звинуватили Срну в тому, що він саботував перехід Михайла. Зрештою Мудрик опинився в Челсі – одному з принципових суперників Арсенала.

Нагадаємо, що цієї зими Мудрик нарешті перебрався до Челсі за божевільних 70+30 млн євро. Серед конкурентів був Арсенал, який так і не погодився на умови Шахтаря.

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