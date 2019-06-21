Срна офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця

Україна — 16:00 64
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Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону
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Реал остаточно вийшов з боротьби за Неймара, – ASІспанія — 14:06 916
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Марлос – головний претендент на заміну найкращого бомбардира УдінезеУкраїна — 13:53 1545
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"Зінченко – один з найбільших успіхів Гвардіоли в Манчестер Сіті", – як ЗМІ і фани реагують на новий контракт українцяАнглія — 13:15 2708
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"Якби не армія – грав би за Шахтар". Як забити 100 голів і працювати на... феросплавному заводіІнтерв’ю — 12:00 2859