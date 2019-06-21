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Срна офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця

15:51 1470 Читать на русском
Срна офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця
Даріо Срна / ФК Шахтар

Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна офіційно оголосив про завершення кар'єри футболіста.

"Це моя остання прес-конференція в якості гравця", – сказав Срна на прес-конференції у п'ятницю, присвяченій його поверненню у Шахтар.

Срна увійшов у тренерський штаб Шахтаря

Він подякував усім клубам, за які грав, та усім людям, які мали відношення до його кар'єри. 37-річний Срна зазначив, що Кальярі пропонував йому продовження контракту, але він відповів, що буде почувати себе краще, працюючи в Шахтарі, ніж граючи в Кальярі.

Нагадаємо, Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 рік. Став 9-разовим чемпіоном України та виграв Кубок УЄФА 2008/09.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

Джерело: Футбол 24
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