"Говорити про футбол зараз важко, тому що я живу в Україні досить довго і знаю, як люди страждають від того, що відбувається. Кожен день сирени і бомбардування, ми завжди живемо в стресі, і це не нормальне життя.

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Футболісти збірної України грають для всіх людей, навіть якщо це нелегко. Після Хорватії моє серце, половина серця, б'ється за Україну, і я сподіваюся, що вони зможуть пройти далі.

Талант, за яким варто слідкувати? Судаков. Разом з Мудриком і Циганковим вони можуть створити проблеми Бельгії", – цитує Срну TMW.

Нагадаємо, дуель між Україною та Бельгією відбудеться у середу, 26 червня. Початок зустрічі о 19:00.

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