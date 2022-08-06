"Я завжди бажаю добра Шахтарю. Якщо поставити мене головним тренером, то я не впевнений, що це буде правильним рішенням.

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Я вірю в себе, але сам знаю, що не готовий до цього. Я настільки люблю Шахтар, що не піду проти нього. От і все.

Сьогодні є тренери, які дадуть Шахтарю більше, принесуть більше користі, ніж я. Я на своєму місці – щодня росту і навчаюсь. Звісно, ​​неможливо завжди приймати правильні рішення. Але найважливіше, щоб із цих неправильних рішень я зробив висновки. На щастя, біля мене є грамотні люди, такі як президент та генеральний директор Сергій Палкін. З ними я можу лише рости. Я люблю вчитися та люблю визнавати свої помилки.

А займаюся всім, де я можу допомогти Шахтарю. Шахтар – це моя сім'я. Я тут уже 20 років. За останні 4 місяці займався будь-яким питанням, яке може принести користь Шахтарю та Україні. Наприклад, у нас залишилася академія у Києві. Я відразу зробив усе що міг і привіз більше 100 дітей до Спліту. Це наше майбутнє. Ми не хочемо, щоб діти проходили через війну. Це лишає серйозні наслідки. Ми допомагаємо де можемо і скільки можемо.

Потім приїхали 45 дітей із Чернігова та 50 з Ірпеня. Вони всі у Спліті, у нас там академія. Я сказав першого дня, і це всі знають, що я з Шахтарем назавжди. Це вже питання не контракту та грошей. Це просто в серці", – цитує Срну Tribuna.

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